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بلدية الخبر تنجز تعقيم 25 ألف موقع في نطاق المحافظة للحد من انتشار فيروس “كورونا”

بلدية الخبر تنجز تعقيم 25 ألف موقع في نطاق المحافظة للحد من انتشار فيروس “كورونا”

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بلدية الخبر تنجز تعقيم 25 ألف موقع في نطاق المحافظة للحد من انتشار فيروس “كورونا”

بلدية الخبر تنجز تعقيم 25 ألف موقع في نطاق المحافظة للحد من انتشار فيروس “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=848835
المناطق - الخبر

أنجزت بلدية محافظة الخبر تعقيم 25 ألف موقع حتى الآن منذ انطلاق حملتها للتعقيم، والتي توزعت على 40 حي سكني في نطاق المحافظة بمشاركة 36 معدة وآلية، والتي تأتي استمرارا للجهود التي تبذلها البلدية للحد من انتشار فيروس “كورونا ” وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن عمليات التعقيم والتطهير تتم بشكل مكثف عن طريق فرق عمل مؤهلة ومدربة على كيفية استخدام مواد التعقيم، تماشياً مع جهود الدولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، باتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية و حفاظاً على الصحة العامة، مشيرا بأنه تم حتى الآن الانتهاء من تغطية ما نسبته 70% من مساحة محافظة الخبر، مؤكدا استمرار العمل للانتهاء من 30% خلال أسبوع كحد أقصى، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها بلدية الخبر لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي بأن حملات التعقيم شملت كافة الشوارع الرئيسية والحيوية والأحياء السكنية، والأسواق العامة والمباني التجارية وكافة الحدائق والمنتزهات والكورنيش والواجهة البحرية وألعاب الأطفال ودورات المياه، وكافة البراميل والحاويات المخصصة للنفايات، إضافة الى المساهمة بتعقيم عدد من الإدارات الحكومية بالشراكة معها، فيما يتواصل العمل حاليا بالرش والتعقيم، وبمساندة من أحدى الشركات الوطنية بعدد 10 معدات حديثة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال وتتسع لنحو مليون لتر من المعقمات لرشها في شوارع الخبر .

وأكد الزايدي على حرص بلدية الخبر لتوفير بيئة صحية وآمنة في كافة الأوقات، واستنفار كافة الموارد والإمكانات لمواجهة المواقف الاستثنائية بالتعاون مع مختلف الجهات وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة.

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