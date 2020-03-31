جامعة جازان تجهز مركزا طبيا لكورونا بطاقة 220 سريرا

المناطق - فضة عطيف

أعلن المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة جازان الدكتور مدني آل عيسى، عن تواصل أعمال تجهيز مركز طبي لطوارىء كورونا بطاقة 220 سرير، استشعاراً من الجامعة للمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وانطلاقا من جهودها في تحقيق الأمن الصحي بالمنطقة، باستثمار كوادرها من أساتذة وممارسين وطلبة الكليات الصحية، وبالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

وأكد الدكتور مدني أن العمل والإعداد لتجهيز المركز الطبي جارٍ منذ بداية شهر فبراير تنفيذا لقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتسخير الجامعة لكافة الإمكانات البشرية والمادية ومرافقها الإنشائية لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بجازان، ونوه آل عيسى بمتابعة وإشراف معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني للجهود المبذولة من فرق العمل المكلفة بتجهيز المركز الطبي.

وأشاد الدكتور مدني بمستوى التواصل المباشر والتنسيق الكبير بين الجامعة ومديرية الشؤون الصحية بجازان، مضيفا أن المركز الطبي سيكون متاحا وفق التنسيق مع صحة جازان وخططها الخاصة بالتصدي لفيروس ⁧‫كورونا‬⁩، وبما يعزز من تكامل الجهود والأدوار الحكومية.