جولة مفاجئة .. رئيس بلدية وادي الدواسر يتفقد المسلخ ويشدد على تطبيق الاشتراطات الصحية

وادي الدواسر- فالح الدوسري

تفقد رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر الأستاذ صالح بن جري السليس، مسلخ بلدية وادي الدواسر ، للإطلاع على المذبوحات الخاصة بالملاحم قبل ذبحها ، حيث اطلع على صالات الانتظار والذبح، والمراحل التي تمر بها الذبائح وطرق الكشف البيطري عليها.

وأكد ” السليس ” خلال الجولة على المسئولين بتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسلخ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبذل الجهود لتهيئة وتنظيم أماكن الانتظار للمستفيدين وتوفير كافة الخدمات لهم، مشدداً على ضرورة إتباع الاشتراطات الصحية؛ حرصاً على سلامة مرتادي المسالخ.

