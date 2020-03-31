بلدية تيماء تكثف جهودها لأعمال التطهير كإجراء احترازي لتطويق فيروس “كورونا”

المناطق- تبوك-فايز السميري:

قامت بلدية محافظة تيماء بتكثيف جهودها لأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس “كورونا”.

وقد تم تجهيز وتعديل صهريج يتناسب مع عملية التعقيم يقوم بغسل ورش الشوارع بالمعقمات؛ حيث جرى الاستفادة من وقت “منع التجول” للقيام بعملية التطهير.

وأوضح رئيس بلدية تيماء المهندس سلامة هليل البلوي أن المهام المنفذة شملت المراكز التجارية المتعلقة بالمستهلك، والشوارع والميادين والأحياء السكنية وغيرها من المواقع الحيوية التي يرتادها كثير من المواطنين والمقيمين، وخاصة أسواق النفع العام.

وأكد ” البلوي” على استمرار هذه الحملات والجولات الميدانية الرقابية بشكل يومي في فترات صباحية ومسائية على الأنشطة التجارية والغذائية كافة المتعلقة بالمستهلك للتوعية بالإجراءات التي يجب اتخاذها، والممارسات التي يجب الحذر منها، ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة القصيم ، كتجنب السلوكيات الخاطئة، كعدم تغطية الفم، وتجنب لمس العينين والأنف والفم خلال تجهيز الغذاء، ولبس القفازات والكمامات أثناء العمل، والطهي الجيد للأطعمة.

