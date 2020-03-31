احدث الأخبار

بلدية تيماء تكثف جهودها لأعمال التطهير كإجراء احترازي لتطويق فيروس “كورونا”
منطقة تبوك
 جولة مفاجئة .. رئيس بلدية وادي الدواسر يتفقد المسلخ ويشدد على تطبيق الاشتراطات الصحية
منطقة الرياض
 جامعة جازان تجهز مركزا طبيا لكورونا بطاقة 220 سريرا
منطقة جازان
 عبر الشبكة الافتراضية.. مجلس الوزراء يستعرض جملة من الموضوعات ويصدر عدداً من القرارات
أبرز المواد
 الصحة : منصة #عش_بصحة عبر تطبيق التليجرام
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي: أناشد الأمريكان فى الخارج بالعودة الفورية
أبرز المواد
 بلدية الخبر تنجز تعقيم 25 ألف موقع في نطاق المحافظة للحد من انتشار فيروس “كورونا”
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يثمن الجهود الكبيرة لرجال الامن
منطقة تبوك
 مراقبو بلدية صفوى يضبطون 90 كيلو لحوم مكدسة في أحد برادات المحال المخالفة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير حائل : أمر خادم الحرمين بالرعاية الطبية للجميع بشأن مرض كورونا.. رسالة سامية للعالم
منطقة حائل
 مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”
منطقة الرياض
 متحدث الصحة يعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المملكة
أبرز المواد
بلدية تيماء تكثف جهودها لأعمال التطهير كإجراء احترازي لتطويق فيروس “كورونا”

بلدية تيماء تكثف جهودها لأعمال التطهير كإجراء احترازي لتطويق فيروس “كورونا”

منطقة تبوك
جولة مفاجئة .. رئيس بلدية وادي الدواسر يتفقد المسلخ ويشدد على تطبيق الاشتراطات الصحية

جولة مفاجئة .. رئيس بلدية وادي الدواسر يتفقد المسلخ ويشدد على تطبيق الاشتراطات الصحية

منطقة الرياض
جامعة جازان تجهز مركزا طبيا لكورونا بطاقة 220 سريرا

جامعة جازان تجهز مركزا طبيا لكورونا بطاقة 220 سريرا

منطقة جازان
عبر الشبكة الافتراضية.. مجلس الوزراء يستعرض جملة من الموضوعات ويصدر عدداً من القرارات

عبر الشبكة الافتراضية.. مجلس الوزراء يستعرض جملة من الموضوعات ويصدر عدداً من القرارات

أبرز المواد

بلدية تيماء تكثف جهودها لأعمال التطهير كإجراء احترازي لتطويق فيروس “كورونا”

بلدية تيماء تكثف جهودها لأعمال التطهير كإجراء احترازي لتطويق فيروس “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=848861
المناطق- تبوك-فايز السميري:

قامت بلدية محافظة تيماء بتكثيف جهودها لأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس “كورونا”.
وقد تم تجهيز وتعديل صهريج يتناسب مع عملية التعقيم يقوم بغسل ورش الشوارع بالمعقمات؛ حيث جرى الاستفادة من وقت “منع التجول” للقيام بعملية التطهير.

وأوضح رئيس بلدية تيماء المهندس سلامة هليل البلوي أن المهام المنفذة شملت المراكز التجارية المتعلقة بالمستهلك، والشوارع والميادين والأحياء السكنية وغيرها من المواقع الحيوية التي يرتادها كثير من المواطنين والمقيمين، وخاصة أسواق النفع العام.

وأكد ” البلوي” على استمرار هذه الحملات والجولات الميدانية الرقابية بشكل يومي في فترات صباحية ومسائية على الأنشطة التجارية والغذائية كافة المتعلقة بالمستهلك للتوعية بالإجراءات التي يجب اتخاذها، والممارسات التي يجب الحذر منها، ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة القصيم ، كتجنب السلوكيات الخاطئة، كعدم تغطية الفم، وتجنب لمس العينين والأنف والفم خلال تجهيز الغذاء، ولبس القفازات والكمامات أثناء العمل، والطهي الجيد للأطعمة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يثمن الجهود الكبيرة لرجال الامن

أمير تبوك يثمن الجهود الكبيرة لرجال الامن
أمانة منطقة تبوك تؤكد أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في جميع أعمالها

أمانة منطقة تبوك تؤكد أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في جميع أعمالها
بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا

بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*