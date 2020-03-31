بلدية البكيرية تكثِّف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم خلال منع التجول

البكيرية - محمد المسلم

تواصل بلدية محافظة البكيرية جهودها وإجراءاتها الإحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد، من خلال قيامها بالجولات الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم وتطهير وتعقيم محلات السوبرماركت وعربات التسوق وسوق الخضار والمسلخ بالإضافة قيامها بتعقيم و تطهير وغسيل مباني و مقرات الإدارات الحكومية والطرقات الرئيسية بالمحافظة و المراكز التابعة لها ، خلال فترة منع التجول ،كما شاركت بلدية البكيرية بمبادرة أمانة منطقة القصيم لــترشيد استهلاك الطاقة عبر خفض حدة الإنارة في الساحات البلدية والحدائق العامة ، ومبادرة تعقيم وتطهير الصرافات الآلية تزامنا مع موعد صرف الرواتب ووضع الاستكرات الارضية لمحلات السوبر ماركت وذلك لتنظيم اصطفاف الزبائن وفق الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم ومبادرة تعقيم وتطهير ونظافة محلات أنابيب الغاز .

وأوضح رئيس بلدية محافظة البكيرية الاستاذ يوسف بن عبدالله الخليفة أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتي بمتابعة سمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود وسمو نائبه وبإشراف من سعادة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل الذي أوصى بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء لضمان حماية وسلامة كافة أفراد المجتمع .

