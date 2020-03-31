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وزير الحج: طلبنا من العالم التريث في إبرام عقود الحج حتى يتضح مسار وباء كورونا

وزير الحج: طلبنا من العالم التريث في إبرام عقود الحج حتى يتضح مسار وباء كورونا

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وزير الحج: طلبنا من العالم التريث في إبرام عقود الحج حتى يتضح مسار وباء كورونا

وزير الحج: طلبنا من العالم التريث في إبرام عقود الحج حتى يتضح مسار وباء كورونا
http://almnatiq.net/?p=848875
المناطق - واس

دعا معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج لهذا العام 1441هـ، حتى تتضح الرؤية للوباء وآثاره الحالية والمستقبلية وذلك من منطلق مسؤولية المملكة تجاه الصحة العامة للعالم.
وقال، إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، مهتمة بسلامة جميع المعتمرين والزوار الموجودين في فنادق العزل الصحي يتمتعون بصحة جيدة.
وأضاف، في لقاء مع “قناة الإخبارية”: لقد قمنا بالتنسيق مع وزارة الصحة بجولة تفقدية للفنادق التي استخدمت للعزل الصحي لضمان تقديم كافة الخدمات والرعاية للمعتمرين الموجودين في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن المملكة تقدم الرعاية لـ 1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم.
وكشف معاليه، أنه وبناء على الأوضاع الحالية تتم حاليًا إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر بسبب التعليق المؤقت احترازيًا.
وقدم معالي وزير الحج والعمرة، الشكر والتقدير لكافة القطاعات الحكومية على ما يبذلونه من جهد كبير لخدمة ضيوف الرحمن.

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