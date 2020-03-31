وزارة الصحة: الطاقة الاستيعابية للقطاع تزيد على 80 ألف سرير.. ونمتلك خطط لرفعها وقت الحاجة

المناطق - الرياض

قال محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، إن الطاقة الاستيعابية للقطاعات الصحية تبلغ أكثر من 80 ألف سرير، مبينا أن أكثر من 8 آلاف منها للعناية المركزة، وأكثر من ألفين مخصصة للعزل المتقدم لأعقد الحالات الوبائية.



وأكد العبد العالي، في تغريدة لوزارة الصحة على “تويتر”، أنه إضافة للطاقة الاستيعابية الحالية، هناك خطط احتوائية واحتياطية لو احتاجت الخدمات لاستيعاب حالات أكبر.



وأضاف أن الطواقم البشرية لدى القطاع الصحي السعودي تستطيع التعامل مع مجموعة واسعة من أكثر أنواع الأمراض ومنها كورونا.



وأشار إلى أن استيعابية المملكة في كل قطاعاتها الصحية، سواء وزارة الصحة أو الجهات الخدمية الأخرى بكل قطاعتها ومنظومتها تستطيع أن تقدم خدمات صحية مميزة جدا.