المجلس البلدي لأمانة منطقة حائل ينفذ عدداً من المبادرات للتوعية بفيروس كورونا

المناطق - حائل

من منطلق شعوره بواجبه تجاه الوطن والمواطن قام المجلس البلدي لأمانة منطقة حائل بتنفيذ عدد من المبادرات والتي تهدف إلى رفع الوعي الاجتماعي والالتزام بالاحترازات الوقائية التي وجهت بها القيادة لاتباع الإرشادات من أجل سلامة الوطن والمواطن .

حيث قام المجلس البلدي بتنفيذ ثلاث مبادرات .

حيث تهدف المبادرة الأولى إلى توزيع كمامات ومعقمات وعبارات إرشادية في المحلات التجارية والمنطقة الصناعية.

المبادرة الثانية تمثلت في إرسال رسائل نصية توعوية تم إرسالها على جوالات المواطنين .

المبادرة الثالثة تهدف إلى وضع لوحات إرشادية ومعقمات وكمامات وقفازات بمواقع الصراف الآلي .

وقد باشر المجلس البلدي تنفيذ المبادرة الأولى إبتداءاً من يوم الأثنين الموافق 30-3-2020م واستكملت المبادرة سائلين المولى جلت قدرته أن يرفع هذا الوباء عن البلاد والعباد مثمنين مادعى إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل سلامة الوطن والمواطن . ومقدرين جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز لما يوليانه من جهد في تنفيذ توجيهات القيادة من أجل تجنب محاذير وباء كورونا المستجد .

