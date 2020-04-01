هيئة الاتصالات توفر ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات تعزيزاً لآداء الشبكات

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وفرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة الأسبوع الماضي؛ بهدف تعزيز آداء الشبكات الحالية للجيل الرابع، وبما يسهم في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من آداء أعمالهم ونشاطاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك بعد أن أخذت بالاعتبار الظروف الحالية التي تمر بها المملكة ودول العالم فيما يتعلق بانتشار فيروس (كورونا)، ولتعزيز شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة والاستجابة للزيادة في استخدام البيانات خلال هذه الفترة الحرجة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أنه تم الترخيص المؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700 ، 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز، وتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50% في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في المملكة.

وأضافت الهيئة أنه بعد بداية تفعيل خطة استخدام هذه الترددات التي بدأت في 26 مارس، فقد سجل آداء الشبكات التي فعلت الترددات الإضافية لها تصاعداً في تحسن سرعات “الإنترنت” وآداء الشبكة وجودة الخدمات، ومن المتوقع أن توفر هذه الترددات سعات إضافية مع اكتمال تفعيل مقدمي الخدمات استخدام هذه الترددات في شبكاتهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت الهيئة قد كشفت الأسبوع الماضي عن زيادة نسبة استخدام “الإنترنت” المتنقل والثابت في المملكة منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات “الإنترنت” المتنقل والثابت في المملكة 66 ألف تيرابايت، بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

وثمنت الهيئة في بيانها دور مقدمي الخدمات على تعاونهم خلال هذه الفترة الحرجة للمحافظة على جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمواطنين والمقيمين.