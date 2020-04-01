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دونالد ترامب: على كل مواطن أو شركة التضحية .. لم يكن لدينا أي خيار سوى إغلاق البلاد

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دونالد ترامب: على كل مواطن أو شركة التضحية .. لم يكن لدينا أي خيار سوى إغلاق البلاد

دونالد ترامب: على كل مواطن أو شركة التضحية .. لم يكن لدينا أي خيار سوى إغلاق البلاد
http://almnatiq.net/?p=848896
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء ، على الجميع المشاركة في مواجهة فيروس كورونا وأيضا على كل مواطن وشركة التضحية من أجل البلاد، وقلت سابقا إننا سنمدد هذه الإجراءات حتى أواخر أبريل، مضيفا: لم يكن لدينا أي خيار سوى إغلاق البلاد لحماية المواطنين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء للحديث عن المستجدات في أزمة كورونا التي تواجه دول العالم، وذلك بحضور الدكتور أنتونى فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، عن تقديم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة، متابعا: سنساعد الشركات الصغيرة شريطة دفعها رواتب موظفيها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الاقتصاد يأتى في المرتبة الثانية، وأولويته الآن هى إنقاذ الناس، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامات مؤقت لتجاوز أزمة الفيروس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن الإجراءات التي تم اتخاذها أنقذت 2,2 مليون نسمة، موجهًا رسالته لحكام الولايات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي يعتبرونها ضرورية.

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