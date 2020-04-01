احدث الأخبار

مفتي المملكة: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس
أبرز المواد
 “جونسون آند جونسون” تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. “فيديو شاحنة الجثث” يثير الذعر في نيويورك
أبرز المواد
 كورونا “يفلس” الاتحاد الأميركي للرغبي
أبرز المواد
 تحذير من “قنبلة” لنقل كورونا في الحمامات العامة
أبرز المواد
 ملايين “الفقراء الجدد”.. كورونا ينذر بأرقام اقتصادية مخيفة
أبرز المواد
 دونالد ترامب: على كل مواطن أو شركة التضحية .. لم يكن لدينا أي خيار سوى إغلاق البلاد
أبرز المواد
 التدخين وكورونا.. تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية
أبرز المواد
 ترامب متهم.. كيف يستغل الرئيس الأميركي أزمة كورونا لصالحه؟
أبرز المواد
 كورونا ينقذ أحد المدانين بفضائح الفيفا من السجن
أبرز المواد
 دراسة تكشف “حقيقة صادمة” بشأن المتعافين من كورونا
أبرز المواد
 احترس من كورونا.. “تحذيرات إضافية” للمصابين بهذه الأمراض
أبرز المواد
مفتي المملكة: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس

مفتي المملكة: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس

أبرز المواد
“جونسون آند جونسون” تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا

“جونسون آند جونسون” تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا

أبرز المواد
بسبب كورونا.. “فيديو شاحنة الجثث” يثير الذعر في نيويورك

بسبب كورونا.. “فيديو شاحنة الجثث” يثير الذعر في نيويورك

أبرز المواد
كورونا “يفلس” الاتحاد الأميركي للرغبي

كورونا “يفلس” الاتحاد الأميركي للرغبي

أبرز المواد

مفتي المملكة: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس

مفتي المملكة: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس
http://almnatiq.net/?p=848900
المناطق - الرياض

نوه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه لله – بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن التدابير الاحترازية والوقائية لمنع هذا الوباء من انتشاره والحد من تفشيه بإذن الله تعالى، مما يتطلب من المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات الأمنية والصحية لما فيه سلامة الجميع.
وقال سماحته: إن من مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بها حفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، فحفظ النفس من جملة الضروريات التي أمر الشارع جل وعلا بحفظها وعدم تعرضها للهلاك، قال الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)، وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بمنع التجول أثناء فترة الحظر والالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية لما في ذلك من حفظ النفوس وحمايتها من التعرض لوباء فيروس كورونا حتى يرفع الله تعالى عنا الغمة ويدفع هذا البلاء، فالواجب على جميع المواطنين والمقيمين السمع والطاعة لتوجيهات ولاة الأمر وعدم المخالفة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني) رواه البخاري ومسلم.
وأضاف، أن كل شخص خالف الأنظمة التي أقرها ولي الأمر ولم يلتزم بتنفيذها كالتجول أثناء الحظر، أو تسبب في نقل الوباء إلى الآخرين متعمدا أو استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية والتنقيص من جهود الجهات الأمنية والصحية أو التحريض بخرق الأنظمة فهو آثم، قال الله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).
وسأل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهما، ويجزيهما عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يوفق الجهات الأمنية والصحية ويبارك في جهودهم وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويرفع عنا هذا الوباء ويشفي مرضى المسلمين.

روابط ذات صلة

“جونسون آند جونسون” تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا

“جونسون آند جونسون” تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا
بسبب كورونا.. “فيديو شاحنة الجثث” يثير الذعر في نيويورك

بسبب كورونا.. “فيديو شاحنة الجثث” يثير الذعر في نيويورك
كورونا “يفلس” الاتحاد الأميركي للرغبي

كورونا “يفلس” الاتحاد الأميركي للرغبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*