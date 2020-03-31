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ترقية المهندس “البكيري” الي المرتبة الرابعة عشرة

ترقية المهندس “البكيري” الي المرتبة الرابعة عشرة

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ترقية المهندس “البكيري” الي المرتبة الرابعة عشرة

ترقية المهندس “البكيري” الي المرتبة الرابعة عشرة
http://almnatiq.net/?p=848907
المناطق-أشرف العصيمي

أصدر مجلس الوزراء قراراً بترقية المهندس أحمد بن محمد بن عبدالله البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج الي المرتبة الرابعة عشرة .

ورفع المهندس “البكيري ” وافر الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما يوليانه من اهتمام ودعم مستمر للقطاع البلدي وكافة المجالات.

وعبر عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بخدمة الوطن .

ويعتبر المهندس “البكيري” من الكفاءات الإدارية والقيادية المتميزة في المجال البلدي وسبق له أن تقلد عدة مناصب .

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