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روسيا تسجل وفيات و 440 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل وفيات و 440 إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=848914
المناطق - وكالات

سجلت السلطات الروسية سبع وفيات و 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن خمسة من الوفيات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصًا.
أما بخصوص الإصابات الجديدة فقد سُجلت في 35 من أقاليم روسيا، ومعظمها 267 حالةً في موسكو. ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في روسيا إلى 2777 شخصًا 1880 منهم في العاصمة.

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