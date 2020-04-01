9 نصائح للوقاية من جفاف العين خلال فترة منع التجول

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مع فرض حالة منع التجول في الكثير من البلدان، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يضطر معظم الناس لقضاء وقت الفراغ أمام الشاشات للتواصل مع الآخرين أو لمتابعة الأخبار، ما يتسبب في تأثر العيون وإصابتها بالجفاف.

وقد يصاحب جفاف العيون نزول بعض الإفرازات، أو الإحساس بحرقة حول محجر العين. ويزداد هذا الجفاف عادة خلال موسم الربيع.

ومع كثرة النظر إلى الشاشات الإلكترونية، سواء الهواتف أو شاشات التلفاز، وهو ما نمارسه جميعاً في الوقت الحالي خلال فترة العزل والتباعد الاجتماعي يعاني البعض من مشاكل جفاف العين التي تحتاج إلى العلاج.

وإليكم علاجات منزلية لجفاف العين:

– تناول ما بين 7 و10 أكواب من الماء والسوائل الخالية من الكافيين.

– تمرين العين كالتالي: النظر إلى مسافة بعيدة (20 متراً مثلاً) كل 20 دقيقة، لمدة 20 ثانية، وخاصة خلال وقت التحديق في الشاشة.

– لا تأكل حلوى أو سكريات اصطناعية، وكذلك اللحوم المصنّعة مثل اللانشون والسجق والبرغر.

– تناول المزيد من الأسماك الدهنية، مثل السردين والمكاريل والسلمون والتونة والأنشوجة.

– إذا كنت تدخن امتنع عن السجائر أو قلل استهلاكها إلى أقصى حد ممكن.

– لا تجلس تحت مروحة، أو في مواجهة فتحات مكيّف الهواء.

– تناول المزيد من الخضروات والفواكه الغنية بالماء.

– يمكنك استخدام قطرة للعيون تتوفر في الصيدليات من دون وصفة طبية، لكن لا ينبغي الاعتماد عليها فترة طويلة لأنها تؤثر سلباً على وظائف الغدد الدمعية.

– لا تنظر إلى شاشة الكومبيوتر أو التلفزيون أكثر من 50 دقيقة متصلة، والأفضل إبعاد العين عن الشاشة كل 20 دقيقة.