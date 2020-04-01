فحص دم يكشف مبكرا 50 نوعاً من السرطان

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طوّر علماء بريطانيون اختبارا للدم يمكنه اكتشاف أكثر من 50 نوعا من السرطان قبل ظهور أعراضها، وذلك من خلال رؤية كيفية تأثير الأورام على الدم، ما يسعد في تشخيصها وتحديد العلاج الأسهل لشفائها. ويأمل العلماء أن يقود الاكتشاف إلى علاج عدد كبير من أنواع السرطانات. وأجرى علماء معهد Dana-Farber للسرطان، وكلية الطب بجامعة هارفارد، ومعهد فرانسيس كريك وكلية لندن الجامعية اختبارات على 4000 عينة من مصابي السرطان، فجاءت النتائج دقيقة وإيجابية بنسبة 96%. وقال قائد فريق البحث البروفيسور جيف أوكسنارد: «أثبت الاختبار فعاليته في الكشف المبكر عن السرطان وسيستخدم قريبا على نطاق واسع حول العالم»