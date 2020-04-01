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فحص دم يكشف مبكرا 50 نوعاً من السرطان

فحص دم يكشف مبكرا 50 نوعاً من السرطان

أبرز المواد

فحص دم يكشف مبكرا 50 نوعاً من السرطان

فحص دم يكشف مبكرا 50 نوعاً من السرطان
فحص دم
http://almnatiq.net/?p=848936
المناطق_الرياض

طوّر علماء بريطانيون اختبارا للدم يمكنه اكتشاف أكثر من 50 نوعا من السرطان قبل ظهور أعراضها، وذلك من خلال رؤية كيفية تأثير الأورام على الدم، ما يسعد في تشخيصها وتحديد العلاج الأسهل لشفائها. ويأمل العلماء أن يقود الاكتشاف إلى علاج عدد كبير من أنواع السرطانات. وأجرى علماء معهد Dana-Farber للسرطان، وكلية الطب بجامعة هارفارد، ومعهد فرانسيس كريك وكلية لندن الجامعية اختبارات على 4000 عينة من مصابي السرطان، فجاءت النتائج دقيقة وإيجابية بنسبة 96%. وقال قائد فريق البحث البروفيسور جيف أوكسنارد: «أثبت الاختبار فعاليته في الكشف المبكر عن السرطان وسيستخدم قريبا على نطاق واسع حول العالم»

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