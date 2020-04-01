لمواجهة كورونا.. إلزام عاجل و”جديد” من أمانة العاصمة المقدسة لأصحاب المطاعم

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http://almnatiq.net/?p=848938
المناطق_مكة

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المطاعم بإحكام وإغلاق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل، بهدف سلامة وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل صحي

وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبد الله الزايدي أن أمانة ممثلة في البلديات الفرعية ألزمت المطاعم والبوفيهات بإحكام غلق طلبات العملاء قبل تسليمها لمندوبي التوصيل ، كما منعت التواصل المباشر مع العميل وذلك بوضع الطلب أمام الباب وترك مسافه كافية لا تقل عن متر تفصل بين مستلم الطلب وعامل التوصيل

وأفاد الزايدي أن البلديات تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامه المواطن و المقيم، وبما يتماشى مع الاجراءات الصادرة من الجهات المختصه ذات الصلة بمكافحة في انتقال العدوى

مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ خطط مكافحة انتشار كورونا المستجد والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى

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