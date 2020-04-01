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“أمازون” تفصل عاملا طالب بإجراءات وقائية من فيروس كورونا

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“أمازون” تفصل عاملا طالب بإجراءات وقائية من فيروس كورونا

“أمازون” تفصل عاملا طالب بإجراءات وقائية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=848944
المناطق_الرياض

تواجه شركة أمازون العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت انتقادات لفصلها عاملا في الولايات المتحدة قاد إضرابا للمطالبة بإجراءات وقائية من فيروس كورونا

وشارك العامل في تنظيم الإضراب بسبب أن الموظفين قالوا إن الشركة لا توفر الحماية المناسبة لهم من فيروس كورونا في مستودع للشركة بجزيرة ستيتن آيلاند في نيويورك

وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو إنه أمر مسؤول حقوق الإنسان في المدينة بإجراء تحقيق في تلك الواقعة

ونفت أمازون تلك الادعاءات، وقال متحدث باسم الشركة إن العامل قام بذلك لأنه انتهك متطلبات الحجر الصحي وعرّض زملاءه للخطر

وتواجه الشركة انتقادات بسبب ظروف العمل بها

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