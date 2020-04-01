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تراجع الصادرات الكورية بنسبة 0.2 % في مارس وسط تفشي كورونا

تراجع الصادرات الكورية بنسبة 0.2 % في مارس وسط تفشي كورونا
http://almnatiq.net/?p=848954
المناطق_وكالات

أظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 2ر0% في شهر مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي على خلفية التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم

وبلغت قيمة صادرات البلاد 9ر46 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 47 مليار العام السابق، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة نقلتها وكالة يونهاب للأنباء

وتراجعت الواردات كذلك بنسبة 3ر0% على أساس سنوي في مارس إلى 8ر41 مليار دولار

ووصل الفائض التجاري للبلاد إلى 5 مليارات دولار في مارس، ما يمثل تجاوز الصادرات للواردات للشهرالـ 98 على التوالي

وانخفض متوسط الصادرات اليومية إلى 4ر6% على أساس سنوي في مارس، وفقا للبيانات

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