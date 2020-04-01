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سكن خاص لمنسوبي الصحة بشروط

سكن خاص لمنسوبي الصحة بشروط
http://almnatiq.net/?p=848955
المناطق_الرياض

حرصت وزارة الصحة ،على توفير سكن خاص للعاملين في المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا. حرصت وزارة الصحة ،على توفير سكن خاص للعاملين في المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا

وقامت الوزارة بتخيير منسوبيها بالسكن في هذه الوحدات السكنية، حال عدم رغبتهم في عدم مخالطة ذويهم خوفاً عليهم

ومن شروط الحصول على هذه الخدمة، التقيد بالزي الرسمي، وإحضار بطاقة العمل، ولا يسمح بمشاركة السكن مع أي شخص آخر غير مصرح له، وعدم استقبال الزوار داخل السكن

ويشترط أن يكون المتقدم للطلب أحد العاملين في المستشفيات التي تستقبل مصابين بالفيروس، مع مراعاة مواعيد الدوام الرسمي

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