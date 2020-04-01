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الصين.. تسجيل حالة واحدة من الداخل وآلية جديدة لفحص المصابين “المتخفين”

الصين.. تسجيل حالة واحدة من الداخل وآلية جديدة لفحص المصابين “المتخفين”
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المناطق_الرياض

بدأت السلطات الصحية في الصين، الأربعاء، تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي لم تظهر عليها أعراض المرض.

وبحسب وسائل إعلام حكومية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتهدئة مخاوف المواطنين من أن يتسبب هؤلاء الأشخاص في نشر الفيروس دون علمهم بأنهم مصابون به.

وتمكنت الصين، التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، من السيطرة عليه، وبدأت في تخفيف القيود على التنقل في أكثر المناطق تضررًا بالوباء، لكن ثمة مخاوف من عودة آلاف الأشخاص إلى ممارسة حياتهم اليومية بعد انتهاء العزل، دون معرفة أنهم يحملون الفيروس لأنه لم تظهر عليهم أي أعراض ولم يخضعوا للفحص الطبي.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، نقلًا عن وثائق غير رسمية، أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض أكثر من 40 ألفًا.

وتقول لجنة الصحة الوطنية: إن جميع الحالات المصابة بالفيروس ولم تظهر عليها الأعراض، ستخضع لحجر صحي لمدة 14 يومًا.

وسجلت الصين اليوم تراجعًا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء، انخفاضًا من 48 في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج؛ باستثناء حالة واحدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 806 حالات.

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