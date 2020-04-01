تنبيه عاجل: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع.

وبينت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.