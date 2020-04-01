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أسباب ارتفاع أسعار بعض الخضروات والفواكه في عدة أسواق بالمملكة

أسباب ارتفاع أسعار بعض الخضروات والفواكه في عدة أسواق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=848985
المناطق_الرياض

شهدت أنواع من الخضروات والفواكه والحمضيات مثل الليمون، والبرتقال والعنب والطماطم، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها في أسواق عدة بالمملكة.

ووفقاً لـ” الوطن” أوضح الأمن العام، أنه استنادا لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة، فقد لوحظ أن بعض سائقي سيارات البضائع والمواد التموينية يحجمون عن الدخول للمدن الرئيسية، ونقل البضائع أثناء فترة ووقت الحد من التجول، خوفا من العقوبة.

وأضاف أنه بدراسة بعض الحالات من مواقع ومواقف الشاحنات اتضح عدم وصول الرسالة من الملاك للسائقين بشكل واضح وبلغاتهم، على الرغم من أن الأمر الملكي استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

وسبق وأن حددت وزارة الداخلية هذه القطاعات بـ 11 قطاعا تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومن ضمن هذه القطاعات العاملون في نقل المواد التموينية والغذائية والخضروات والفواكه، بما يضمن عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مناطق ومدن المملكة أثناء وقت المنع.

وفي الرياض، منعت أمانة المنطقة وبجهود من البلدية الأفراد من التسوق في سوق العزيزية المركزي وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو أظهرت الإقبال الواسع والتزاحم عليه، حيث خصصت الجهات المعنية التبضع فيه للمؤسسات الغذائية وأصحاب المطاعم فقط بشرط وجود التصريح.

كما أنشأت الأمانة مركزًا إضافيًا مؤقتًا مخصصًا للباعة السعوديين لبيع الخضار والفواكه شرقيّ حراج ابن قاسم الجديد، بهدف الحد من التزاحم في الأسواق الحاليّة، وإيجاد بدائل متعددة أمام السكّان لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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