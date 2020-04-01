يحدث في إيران..”ملك الموت” يجوب شوارع إيران للتوعية بفيروس كورونا

المناطق-يوسف المطيري

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لأشخاص سيرهم الحرس الثوري الإيراني يرتدون لباس ما يزعم أنه “ملك الموت” في شوارع إحدى المدن في الأحواز العربية المحتلة.

ونشرت عدة حسابات إيرانية على موقع تويتر وتهكمت تلك الحسابات بما يظهر في المقطع الذي التقط في مدينة الحمرة الأحوازية “خرمشهر” حسب التسمية الفارسية ووصفت لحسابات المقطع بآخر ابتكارات النظام الإيراني لإخافة الناس من كورونا.

وأظهر المقطع مجموعة من الأشخاص يرتدون زي عزرائيل تصاحبهم كاميرات وسائل الإعلام، لتخويف الأهالي من الخروج وحثهم على البقاء في المنزل بعد التفشي المخيف لفيروس كورونا في كامل مدن إيران .

يذكر أن النظام الإيراني قد عمد لهذه الخطوة المضحكة بعد العصيان الذي قاده سجناء أحوازيين في اثنين من سجون النظام الإيراني في الأحواز العربية المحتلة خلال اليومين الماضيين.