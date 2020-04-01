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زمزمي يدشن مبادرة “ستقف عندي” للحد من الشائعات

زمزمي يدشن مبادرة “ستقف عندي” للحد من الشائعات
http://almnatiq.net/?p=849000
المناطق_مكة
دشن الدكتور يحي زمزمي الامين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة  مبادرة #ستقف_عندي ، ومبادرة #خليك_بالبيت لصاحبة  الفكرة الأستاذة ماجدة ابو عوف و  بإدارة الاستاذة غاليه الحربي  وتحت مظلة مركز حي العزيزية برئاسة حارث العسيري  ..
وتهدف المبادرة المجتمعية الى ايقاف الشائعات والرسائل السلبية على مواقع التواصل الاجتماعية وتنفيذ قرارات الدولة التي تقضي بعدم التجول للحد من  فيروس كورونا الجديد .
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعية  بوستر وهشتاق #ستقف_عندي.. نشرها ناشطين اجتماعيين واعلاميين للحد من مختلف الرسائل السلبية التي تنتشر في المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعية .
ويتجه القائمون على المبادرة للسعي لتقوية المبادرة حيث تم تخصيص ٣٥ قروب في الواتس اب ليبدأ فريق العمل في القرارات بوضع بصمتهم الجديدة للتصدي والحد من الشائعات والسلبيات في وسائل التواصل الاجتماعية .
ويعتقد القائمون على المبادرة ان نجاح المبادرة يعني لهم نقلة نوعية للمواطنين انفسهم نحو تنظيف وسائل التواصل الاجتماعية من كافة السلبيات التي تُلحق بهم الأذى وتُنقل بدون وعي وادراك لتأثيرها السلبي على المجتمع والاسر والافراد والوطن عموما .
وقد ابدى عشرات الاعلاميين ونجوم السوسال ميديا اعجابهم بالمبادرة وهناك من شارك فيها بمقاطع مرئية ستنشر على اليوتيوب والفيس وتويتر وغيرها ومقاطع صوتية ستنشر على الواتس اب  وبوسترات توعوية ستنشر على مواقع التواصل الاجتماعية

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