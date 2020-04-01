استمرار انتهاكات أردوغان في شمال سوريا رغم أزمة “كورونا”

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استنكر الباحث بالشؤون الإستراتيجية والأمنية السعودي الدكتور “فواز بن كاسب العنزي” مواصلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياساته القمعية ضد مدن شمال سوريا وانتهاكاته ضد الأكراد بزعم أن الفصيل الكردي يمثل له خطرًا.

وقال “العنزي” في تصريح اليوم لصحيفة “اليوم السابع” إن القمع التركي ضد السوريين له بعد تاريخي في الاحتلال التركي لسوريا في عهد العثمانيين وممارسة الانتهاكات ضدهم.

واستنكر العنزي عدم مراعاة أردوغان للظروف الإنسانية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس “كورونا” عالميًا وتابع إلى أن الرئيس التركي قراراته متخبطة ومتناقضة وهذا التناقض يؤثر على السياسات التركية سواء الداخلية أو الخارجية.