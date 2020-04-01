وزراء خارجية دول حلف الناتو يجتمعون في بروكسل غدًا

وزراء خارجية دول حلف الناتو يجتمعون في بروكسل غدًا

أبرز المواد
روسيا تسجل وفيات و 440 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل وفيات و 440 إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد
استمرار انتهاكات أردوغان في شمال سوريا رغم أزمة “كورونا”

استمرار انتهاكات أردوغان في شمال سوريا رغم أزمة “كورونا”

أبرز المواد
زمزمي يدشن مبادرة “ستقف عندي” للحد من الشائعات

زمزمي يدشن مبادرة “ستقف عندي” للحد من الشائعات

أبرز المواد

وزراء خارجية دول حلف الناتو يجتمعون في بروكسل غدًا

وزراء خارجية دول حلف الناتو يجتمعون في بروكسل غدًا
http://almnatiq.net/?p=849008
المناطق - وكالات

أعلن حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) عقد اجتماع لوزراء خارجيته يوم غدٍ في بروكسل.
وتشارك جمهورية شمال مقدونيا للمرة الأولى في أعمال المجلس الوزاري الأطلسي بعد انضمامها رسميًا الأسبوع الحالي للحلف حيث سيتم بحث تنسيق جهود دولهم لمواجهة وباء كورنا المستجد ودور الناتو في نقل الإمدادات والمساعدات الصحية بين الدول الأعضاء.
كما سيبحثون في جلسة خاصة الأوضاع في الجوار الجنوبي للناتو وتحديدًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي مع التركيز على العراق وأفغانستان.
وأعلن الحلف عن تعيين وزير الداخلية الألماني الأسبق توماس ديمزيار ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق ارون ميتشل على رأس فريق للخبراء للتفكير في مستقبل الأداء الإستراتيجي للحلف وفق توصيات قمة لندن الأطلسية عام 2019 .

روابط ذات صلة

روسيا تسجل وفيات و 440 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل وفيات و 440 إصابة جديدة بكورونا
استمرار انتهاكات أردوغان في شمال سوريا رغم أزمة “كورونا”

استمرار انتهاكات أردوغان في شمال سوريا رغم أزمة “كورونا”
زمزمي يدشن مبادرة “ستقف عندي” للحد من الشائعات

زمزمي يدشن مبادرة “ستقف عندي” للحد من الشائعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*