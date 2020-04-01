الحدود الشمالية.. تحديد هويات 5 مخالفين لأمر منع التجول بالمنطقة

الحدود الشمالية.. تحديد هويات 5 مخالفين لأمر منع التجول بالمنطقة

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الحدود الشمالية.. تحديد هويات 5 مخالفين لأمر منع التجول بالمنطقة

الحدود الشمالية.. تحديد هويات 5 مخالفين لأمر منع التجول بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=849011
المناطق - الحدود الشمالية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (4) مواطنين ومقيم تتراوح أعمارهم بالعقد الثاني، وذلك في مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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