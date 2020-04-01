رسالة “الهرم الأكبر” في زمن كورونا

المناطق - وكالات

تحوّل الهرم الأكبر في الجيزة، إلى ما يشبه شاشة عرض بعدما أنير سفحه بالأحمر، ونقشت عليه بالضوء رسالة توعية أرادت السلطات المصرية من خلالها حضّ المواطنين على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها لمكافحة جائحة كوفيد-19.

والمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تجلّت بعبارتين كتبتا بالإنجليزية والعربية، باللونين الأخضر والأزرق، جاء في الأولى “خليك في البيت، احمِ نفسك” و”تحية للقائمين على حمايتنا”، في إشارة إلى الطواقم المنخرطة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني خلال حفل صغير أقيم بمناسبة إنارة هرم خوفو بحضور عدد ضئيل من الصحفيين “إنها رسالة إلى العالم أجمع”، مؤكدا أن وزارته “تبذل جهداً كبيراً لتطهير وتعقيم جميع الفنادق السياحية والسفن والمعالم الأثرية والمتاحف، لكي تكون مستعدة لاستقبال” السياح بعد انتهاء الوباء.