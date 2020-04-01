للحفاظ على لياقتك بزمن كورونا.. نصيحة من الصحة العالمية

المناطق - وكالات

لم تتوقف منظمة الصحة العالمية منذ الإعلان عن فيروس كورونا وباء عالميا عن تقديم النصائح للناس، خصوصا لأولئك الذين يعيشون في الحجر الصحي.

ونشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها في فيسبوك نصيحة بمختلف لغات العالم لمن يخضعون للحجر الصحي من أجل المحافظة على لياقتهم البدنية خلال مكوثهم في المنازل.

وطلبت المنظمة من الأشخاص البالغين القيام بنشاط بدني لا يقل عن نصف ساعة يوميا خلال وجودهم في البيت، من الأجل المحافظة على صحتهم.

أما بالنسبة للأطفال، فقد أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة أن يمارسوا نشاطا منزليا لا يقل عن الساعة، ويمكن أن يكون ذلك بمشاركة أفراد العائلة.

وقالت المنظمة في تدوينة على حسابها في فيسبوك: “إذا كنت تلتزم البيت للحفاظ على نفسك من فيروس كورونا، فإن من الضروري أن تقوم بنشاط بدني كل يوم كلما تسنى لك ذلك”.

ومنذ أسابيع، يلتزم ملايين الناس في العالم منازلهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، الذي وصل عدد ضحاياه من الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 30 ألف شخص، فيما تجاوزت الإصابات 600 ألف حالة.

وفرضت العديد من الحكومات في مختلف بلدان العالم إجراءات احترازية على تنقل سكانها، وعزلت مدنا بأكملها، وفرضت حظرا للتجول في محاولة لمنع تفشي الوباء.