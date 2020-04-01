احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يكّرم عبر الإتصال المرئي ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية
منطقة الحدود الشمالية
 أمين الشرقية يوجه بإلزام كافة منافذ بيع الورقيات والخضار والفواكه والمطاعم بالتغليف الحراري
المنطقة الشرقية
 شاهد مواطنون ومقيمون يطوفون بالكعبة.. السماح لـ ٥٠ شخصا في كل دفعة
أبرز المواد
 شركات الطاقة الكبرى تبادر بدعم صندوق الوقف الصحي بـأكثر من نصف مليار ريال
أبرز المواد
 تقديم “مزايا” لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أبرز المواد
 للحفاظ على لياقتك بزمن كورونا.. نصيحة من الصحة العالمية
أبرز المواد
 رسالة “الهرم الأكبر” في زمن كورونا
أبرز المواد
 رئيس نوفارتس للأدوية: علاج الملاريا “أكبر أمل” لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 الحدود الشمالية.. تحديد هويات 5 مخالفين لأمر منع التجول بالمنطقة
أبرز المواد
 وزراء خارجية دول حلف الناتو يجتمعون في بروكسل غدًا
أبرز المواد
 روسيا تسجل وفيات و 440 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 استمرار انتهاكات أردوغان في شمال سوريا رغم أزمة “كورونا”
أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يكّرم عبر الإتصال المرئي ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية

أمير الحدود الشمالية يكّرم عبر الإتصال المرئي ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية

منطقة الحدود الشمالية
أمين الشرقية يوجه بإلزام كافة منافذ بيع الورقيات والخضار والفواكه والمطاعم بالتغليف الحراري

أمين الشرقية يوجه بإلزام كافة منافذ بيع الورقيات والخضار والفواكه والمطاعم بالتغليف الحراري

المنطقة الشرقية
شاهد مواطنون ومقيمون يطوفون بالكعبة.. السماح لـ ٥٠ شخصا في كل دفعة

شاهد مواطنون ومقيمون يطوفون بالكعبة.. السماح لـ ٥٠ شخصا في كل دفعة

أبرز المواد
شركات الطاقة الكبرى تبادر بدعم صندوق الوقف الصحي بـأكثر من نصف مليار ريال

شركات الطاقة الكبرى تبادر بدعم صندوق الوقف الصحي بـأكثر من نصف مليار ريال

أبرز المواد

تقديم “مزايا” لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تقديم “مزايا” لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
http://almnatiq.net/?p=849023
المناطق - الرياض

أتاحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عددًا من الخدمات على منصة مزايا الهادفة إلى خفض التكاليف والأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لنجاح ونمو تلك المنشآت ورفع جودة الخدمات المقدمة لها.
وتقدم منصة مزايا خدمات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتميز بالتنوع وبأسعار منافسة ومدعومة جزئيًا أو كليًا، لتسهيل التزام المنشآت بالمتطلبات النظامية، وتخفيض تكاليف التشغيل على المنشآت المستفيدة، وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها، بالإضافة إلى تسهيل حصول المنشآت على خدمات القطاع الخاص من خلال منصة موحدة، وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفادت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاطلاع والتقديم على الخدمات المقدمة من خلال منصة مزايا https://mazaya.monshaat.gov.sa، حيث أنه بمجرد تقديم طلب الحصول على ميزة معينة من خلال النظام، ستصل رسالة بريد إلكتروني للمستفيد برقم الطلب والمتطلبات الإضافية لاستكمالها إن وجدت، وبعد استكمال المتطلبات سيتم النظر في الطلب والتأكد من المطابقة لمعايير الحصول على الميزة وسيتم الرد بقبول الطلب أو رفضه خلال 10 أيام عمل.
يذكر أن منصة مزايا تستهدف قطاعات التعليم، الصناعات التحويلية، الأنشطة العقارية، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، الفنون والترفيه والتسلية، الكهرباء والغاز والبخار والتكييف، بالإضافة إلى المعلومات والاتصالات.

روابط ذات صلة

شاهد مواطنون ومقيمون يطوفون بالكعبة.. السماح لـ ٥٠ شخصا في كل دفعة

شاهد مواطنون ومقيمون يطوفون بالكعبة.. السماح لـ ٥٠ شخصا في كل دفعة
شركات الطاقة الكبرى تبادر بدعم صندوق الوقف الصحي بـأكثر من نصف مليار ريال

شركات الطاقة الكبرى تبادر بدعم صندوق الوقف الصحي بـأكثر من نصف مليار ريال
للحفاظ على لياقتك بزمن كورونا.. نصيحة من الصحة العالمية

للحفاظ على لياقتك بزمن كورونا.. نصيحة من الصحة العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*