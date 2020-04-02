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كم يعيش فيروس كورونا في جسم المصاب بالمرض؟

كم يعيش فيروس كورونا في جسم المصاب بالمرض؟
http://almnatiq.net/?p=849048
المناطق - وكالات

كشف فريق من العلماء الصينيين في دراسة حديثة، الفترة التي يعيش فيها فيروس كورونا المستجد بجسم المصاب بالوباء.

وأجرى فريق من الباحثين في مركز بكين الطبي دراسة توصلت إلى أن فيروس كورونا يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض “كوفيد-19″، من يوم إلى 8 أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض.

وبحسب الباحثين، فإن الدراسة تبرز أهمية تمديد فترة الحجر الصحي للمتعافين من الفيروس لمدة أسبوع أو أسبوعين.

ووفق ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، فقد قام الأخصائيون بتحليل بيانات 16 مريضا بكورونا متوسط أعمارهم تتراوح بين 35.5 سنة تم علاجهم من 28 يناير إلى 9 فبراير 2020، وقد تعافوا من المرض.

ونقلت الوكالة عن عالم أمراض الرئة المشارك في الدراسة لوكيش شارما، قوله إن المرض حدث في كل شخص بدرجات متفاوتة من الشدة. وبلغ متوسط فترة حضانة الفيروس خمسة أيام، وكان الجميع يعانون من الحمى والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس.

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