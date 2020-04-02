وكالة الأدوية الأوروبية تحدد موعد توافر أول لقاح لكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تحدد موعد توافر أول لقاح لكورونا

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وكالة الأدوية الأوروبية تحدد موعد توافر أول لقاح لكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تحدد موعد توافر أول لقاح لكورونا
http://almnatiq.net/?p=849050
المناطق - وكالات

حددت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، المدة الزمنية المتوقعة كي يصبح أول لقاح لفيروس كورونا المستجد جاهزا، ومتوافرا بكميات كافية.

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان أنها “تقدّر أن يستغرق الأمر عاما واحدا على الأقل، قبل أن يصبح اللقاح ضد كوفيد-19 جاهزا لنيل الموافقة، ومتوافرا بكميات كافية للاستخدام على نطاق واسع”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأضافت أن ذلك يعتمد على المعلومات الحالية المتاحة، والخبرة السابقة لتطوير اللقاحات.

ومع تسجيل أكثر من 88 ألف اصابة بالفيروس على مستوى العالم، وفق إحصاء “فرانس برس”، يستمر السباق لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وأشارت الوكالة، التي تتخذ من أمستردام مقرا، إلى أن لقاحين دخلا بالفعل المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي أجريت على متطوعين أصحاء.

واعتبرت الوكالة أنه بشكل عام “يصعب توقع الأطر الزمنية لتطوير منتجات طبية”.

وحتى الآن، لم يظهر أي دواء كعلاج ناجع لفيروس كورونا، الذي أودى بـ40 ألف شخص.

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