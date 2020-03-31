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أمير الحدود الشمالية يكّرم عبر الإتصال المرئي ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية

أمير الحدود الشمالية يكّرم عبر الإتصال المرئي ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية

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أمين الشرقية يوجه بإلزام كافة منافذ بيع الورقيات والخضار والفواكه والمطاعم بالتغليف الحراري

أمين الشرقية يوجه بإلزام كافة منافذ بيع الورقيات والخضار والفواكه والمطاعم بالتغليف الحراري

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أمين الشرقية يوجه بإلزام كافة منافذ بيع الورقيات والخضار والفواكه والمطاعم بالتغليف الحراري

أمين الشرقية يوجه بإلزام كافة منافذ بيع الورقيات والخضار والفواكه والمطاعم بالتغليف الحراري
http://almnatiq.net/?p=849071
المناطق - الشرقية

وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير البلديات والجهات المعنية بإلزام محلات بيع الورقيات والخضار والفواكه ،وملاك المطاعم والبوفيهات بإحكام غلق السلع والطلبات بطريقة آمنة وتغليفها بجهاز التغليف الحراري قبل تسليمها للمستهلك، بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن، ويأتي هذا القرار من ضمن القرارات التي تصدرها أمانة المنطقة الشرقية لسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩)، كما يأتي أيضا استمرارا لجهودها، في تعزيز الاجراءات الاحترازية على كافة الأسواق والمحال الغذائية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمتسوقين.
من جانبه كشف المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن الأمانة قامت بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وحفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال توفير بيئة آمنة وصحية، حيث شملت هذه الإجراءات مجموعة من الجولات الرقابية يوم أمس الثلاثاء، و التي بلغت ١٥٦٥ جولة رقابية على المحلات والأسواق التجارية، وعدد من المواقع للتأكد من اتباعها للتعليمات الوقائية والإجراءات التي تفرضها الأمانة والجهات المعنية عليها، حيث تم إشعار وتوجيه ٣٨٩ إنذارا ومخالفة للجهات التي لم تلتزم بالقرارات والتعليمات ومعالجة ١٣٨ بلاغا يوم أمس الثلاثاء.
وأوضح محمد الصفيان بأنه تم تعقيم حوالي أكثر من 85٪؜ من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية من خلال نظافة الشوارع والطرقات، ورش وتعقيم الأرصفة ومراكز التسوق وأسواق النفع العام وأجهزة الصراف وكافة الأماكن التي يرتادها الناس، بالإضافة إلى المرافق العامة من خلال أجهزة الرش والتعقيم والتطهير المخصصة وبمشاركة أكثر من 12 ألف فرد، وأكثر من 1800 آلية ومعدة.
وأبان المتحدث الرسمي محمد الصفيان بأن الأمانة تقوم أيضاً بنشر المقاطع والعبارات التوعوية الخاصة بتوعية المجتمع حول الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الأمانة سخرت كافة إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة هذه الجائحة.

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