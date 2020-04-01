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أمير الحدود الشمالية يكّرم عبر الإتصال المرئي ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية

أمير الحدود الشمالية يكّرم عبر الإتصال المرئي ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية

منطقة الحدود الشمالية
أمين الشرقية يوجه بإلزام كافة منافذ بيع الورقيات والخضار والفواكه والمطاعم بالتغليف الحراري

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أمير الحدود الشمالية يكّرم عبر الإتصال المرئي ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية

أمير الحدود الشمالية يكّرم عبر الإتصال المرئي ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=849072

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الإتصال المرئي، فنية التمريض مجيدة العنزي, نظير مبادرتها الإنسانية بتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذ حياة مواطن سقط داخل أحد الأسواق بمدينة عرعر.
وأثنى سموه, على موقف الممرضة وتفانيها في أداء رسالتها الطبية والمبادرة لمساعدة الآخرين، ومساهمتها بكل اقتدار وهمه في مباشرة الحالة الطارئة بكفاءة عالية، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.
كما كرّم سموه عبر الإتصال المرئي الموطن، مشعل الأشجعي لتبرعه بكليته لوالدته، والمواطن بدر الفديد، الذي قام بالتبرع بكليته لشقيقه.
وأطمأن سموه خلال الاتصال المرئي على صحتهما، مثنياً على موقفهما الإنساني والنبيل الغير مستغرب من أبناء المملكة.

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