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شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص يوثق بمقطع فيديو تجاوزه إحدى النقاط الأمنية بتهور خلال فترة منع التجول

شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص يوثق بمقطع فيديو تجاوزه إحدى النقاط الأمنية بتهور خلال فترة منع التجول

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شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص يوثق بمقطع فيديو تجاوزه إحدى النقاط الأمنية بتهور خلال فترة منع التجول

شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص يوثق بمقطع فيديو تجاوزه إحدى النقاط الأمنية بتهور خلال فترة منع التجول
http://almnatiq.net/?p=849079
المناطق _الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص، يوثق تجاوزه لإحدى النقاط الأمنية على طريق وادي الدواسر – خميس مشيط بسرعة وتهور، وبعدم امتثاله لأمر منع التجول وحيازته لسلاحٍ ناري واستخدامه في إتلاف الممتلكات الحكومية (اللوحات الإرشادية) ، على الطريق في عدة مواقع ونشره لكل ذلك متباهياً، عبر مواقع التواصل، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضلٍ من الله – بشرطة محافظة وادي الدواسر من القبض عليه وهو مواطِن في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

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