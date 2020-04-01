شرطة القصيم: الجهات الأمنية تقبض على شخص تحدث مع قاصر في مكالمة مرئية بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية

المناطق _ بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص يتحدث مع قاصر في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة، وتطبيق النظام بحقه.