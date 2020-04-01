وفاة رئيس الوزراء الصومالي السابق بفيروس كورونا في لندن

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توفي رئيس الوزراء الصومالي السابق نور حسن حسين في لندن اليوم الأربعاء.

وتم تشخيص نور الأسبوع الماضي بفيروس كورونا ، وكان يخضع للعلاج في بريطانيا.

وبحسب بيان للأسرة ، توفي رئيس الحكومة الانتقالية السابق في مستشفى كينجز كوليدج لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم. وقال المتحدث باسم الأسرة الحاج نور إن جثمان رئيس الوزراء الراحل سيتم دفنه في لندن بعد خضوعه لجميع الطقوس الإسلامية بما في ذلك صلاة الجنازة.

وكان نور ، المعروف شعبياً باسم نور عدي ، رئيس وزراء الصومال في الفترة من نوفمبر 2007 إلى فبراير 2009 وعمل في عهد الرئيس عبد الله يوسف أحمد الراحل.