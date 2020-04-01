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“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص لمدة سنتين حتى 50 % من الأجر الشهري

“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص لمدة سنتين حتى 50 % من الأجر الشهري

أبرز المواد

“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص لمدة سنتين حتى 50 % من الأجر الشهري

“هدف”: مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص لمدة سنتين حتى 50 % من الأجر الشهري
http://almnatiq.net/?p=849092
المناطق _الرياض

تدعم مبادرة دعم التوظيف التي أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تفعيلها، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019م؛ (بأثر رجعي) لمدة سنتين، وبنسبة تبدأ من 30% وتصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف.
وبينت ضوابط الدعم في المبادرة، أن الدعم يشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، مع اشتراط أنه لم يسبق استفادت الموظف من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، وأن يتراوح الأجر بين 4000 و 15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة، حيث تأتي كأحد المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

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