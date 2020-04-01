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54 مليون ريال من “السعودية للكهرباء” وشركائها لصندوق الوقف الصحي للتصدي لفيروس كورونا

54 مليون ريال من “السعودية للكهرباء” وشركائها لصندوق الوقف الصحي للتصدي لفيروس كورونا

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أبرز المواد

54 مليون ريال من “السعودية للكهرباء” وشركائها لصندوق الوقف الصحي للتصدي لفيروس كورونا

54 مليون ريال من “السعودية للكهرباء” وشركائها لصندوق الوقف الصحي للتصدي لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=849095
مكة المكرمة _ عادل الزهراني

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، مساهمتها بمبلغ 30 مليون ريال، ومساهمة شركائها من مقاولي وموردي الشركة، بمبلغ 24.65 مليون ريال، لدعم صندوق الوقف الصحي، للتصدي لجائحة كورونا المستجد COVID-19.
وأوضحت “السعودية للكهرباء”، أن هذه الخطوة تأتي إيماناً منها بواجبها الوطني، واستشعاراً لمسؤوليتها المجتمعية تجاه وطننا الغالي، ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة وتقديراً لجهود أبطال الصحة.
الجدير بالذكر، أن الشركة تولي جهود المسؤولية المجتمعية أهمية كبيرة، خاصة أن رؤيتها تنص على دمج قضايا البيئة والاقتصاد والمجتمع إلى القيم الثقافية والاقتصادية للشركة وعملياتها وقراراتها، وعلى كافة المستويات الإدارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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