النيابة العامة : تباشر التحقيق مع “مشهور” أحضر حلاقاً لمقر إقامته

المناطق _الرياض

باشرت النيابة العامة التحقيق مع أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفته الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بإحضار حلاق إلى مقر إقامته وتصوير ذلك ونشره

وفي التفاصيل، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية- مع أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، كان قدر صدر بشأنه أمر قبض من النائب العام، إثر نشره مقطع فيديو مصور له يتضمن محتواه إحضاره حلاقاً في مقر إقامته والقيام بأعمال الحلاقة بمنزله، رغم صدور قرار بإيقاف أعمال الحلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وعلمه بذلك، وبفضل من الله تم القبض القبض عليه

وباشرت الدائرة المختصة استجواب المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.