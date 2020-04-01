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تتضمن عدة مبادرات تطوعية … أمير تبوك يوجه بإطلاق حملة تحت عنوان “يداً بيد”

تتضمن عدة مبادرات تطوعية … أمير تبوك يوجه بإطلاق حملة تحت عنوان “يداً بيد”
http://almnatiq.net/?p=849103
المناطق _ تبوك

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك بإطلاق حملة تحت عنوان “يداًبيد” في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها كافة دول العالم ،
والإجراءات الاحترازية الحثيثة التي اتخذتها الدولة – أيدها الله – منذ البداية لمكافحة
انتشار وباء كورونا وتسخير كافة السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم” وفي إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية تنفذ حملة “يداً بيد ” لتتضمن عدة مبادرات تطوعية تستهدف فئات تحتاج الدعم والمساندة في هذا الوقت . بإشراف إمارة منطقة تبوك ومشاركة عدد من الادارات الحكومية والقطاع الخاص . وتهدف الى مد يد العون للأسر المحتاجة والأسر المنتجة التي توقف عملها في المنطقة بكافة محافظاتها ومراكزها وكذلك تحفيز المراكز الصحية الخاصة الى المساهمة بتقديم العون والتوعية في الاسواق وبعض المواقع وايضا تقديم الخدمة العلاجية للأسر وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في منازلهم .وتأمين المستلزمات الطبية للأسر وإيصالها لهم . وأكد سموه على مشاركة الجميع من رجال الاعمال والشركات والمؤسسات ومحال بيع الاغذئية ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها .
وتضمن توجيه سموه لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والجهات ذات العلاقة بالمنطقة للمشاركة في الحملة وتعزيز دور القطاع الخيري .
وسيتم الإعلان عن آلية المساهمة في هذة المبادرات وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن . وسيتولى فريق مختص التنسيق بين الجهات لتفعيل المبادرات لتحقيق الأهداف التي وجه بها سمو امير المنطقة .

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