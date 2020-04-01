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تدابير احترازية تعزز الوقاية بمحلات بيع الغاز في جازان

تدابير احترازية تعزز الوقاية بمحلات بيع الغاز في جازان
http://almnatiq.net/?p=849118
جازان _ فضة عطيف

نفذت محلات بيع أسطوانات الغاز بمدينة جيزان ومحافظات منطقة جازان كافة الخطط الاحترازية التي تطبقها أمانة المنطقة من الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال، إضافة لارتداء الزبائن للكمامات والقفازات وترك مسافات كافية بينهم لدرء مخاطر فيروس كورونا ، فيما شهدت محلات بيع الغاز تقيد المواطنين والمقيمين الملتزمين بالتعليمات في استلام الأسطوانات الفارغة واستبدالها بأخرى مليئة .
وتواصل أمانة منطقة جازان والبلديات الفرعية الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على تلك المحلات ، والتأكد من تنظيف الإسطوانات قبل بيعها على المستهلكين ، فيما حرص أصحاب محلات بيع إسطوانات الغاز على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة للتقيد التام بالاجراءات التي تتخذها الجهات المعنية من صحية وأمنية وتعريفهم بأهمية هذه الإجراءات وإلزامهم بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات أثناء تأدية أعمالهم حفاظاً على الصحة العامة .

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