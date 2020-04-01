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وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية

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وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية

وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية
http://almnatiq.net/?p=849130
المناطق - واس

وقعّت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية بالتمرير (عن بُعد)؛ نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومن وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية المدير العام للوكالة فرانسوا ليفبفر.
وعبّر الطرفان عن سعادتهما للاتفاقية الجديدة ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فرنسا والمملكة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون والشراكة الثنائية ومناقشة الفرص التجارية المحتملة التي ستعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وتشمل المذكرة عدداً من الأنشطة التعاونية، منها تغطية تأمين الصادرات وضمان لتغطية تمويل المشاريع الإستراتيجية، وتقديم الدعم لتأمين تمويل عدد من المشاريع الحكومية في المملكة.

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