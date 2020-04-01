أمير القصيم يعقد اجتماعاً مرئياً بأعضاء مركز العمليات المشتركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

المناطق _ بريدة

عقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم، بمركز التحكم والسيطرة في ديوان الامارة بمدينة بريدة , اجتماعاً مرئياً مع أعضاء مركز العمليات المشتركة , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني .

واستمع سموه لشرح عن مواصلة العمل بمركز العمليات المشتركة والجهود المتواصلة من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ومتابعة مركز العمليات المشتركة لذلك، كما اطلع سموه على جهود المركز التي تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق أعلى درجات السلامة الصحية في أماكن متفرقة بالمنطقة ، والأسواق والأماكن العامة ودور الإيواء والوقوف على مدى الالتزام من الجميع بالإجراءات الاحترازية ، وإقفال المحلات والأسواق التي تنطبق عليها قرارات الإقفال.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم خلال الاتصال المرئي عن بعد على متابعة تنفيذ ما أصدرته الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من قرارات وإجراءات احترازية للوقاية من جائحة كورونا وتوعية الجميع بطرق الوقاية منه ، مؤكداً أهمية تطبيق الأنظمة دون تهاون , معرباً عن شكره للجهود المبذولة من قبل الجميع , ولمنسوبي الصحة الذين يعملون في الخطوط الأمامية لما يقومون به من جهود لمكافحة الفيروس.

ودعا سموه الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع إنه كريم مجيب للدعاء.