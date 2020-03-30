وفاة وإصابة متوسطة في حادث مروري بشمرخ

المناطق-الباحة

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة بلاغ عن حادث تصادم عند النزول طريق شمرخ القديم .

و أوضح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني انه تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر بنخال ومن مركز اسعاف الاطاوله للموقع وعند وصول أول فرقه أتضح بوجود إصابتين إحداها انتقل إلى رحمة الله فيما تبقى اصابة متوسطه تم التدخل بها اسعافياً والتعامل معها ونقلها لمستشفى القرى لتلقي العلاج اللازم نسال الله الرحمه والمغفره للمتوفي والشفاء للمصاب.

