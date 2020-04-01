توقيت أذان المغرب بمدينة تبوك يجمع بين انضباطية رجال الأمن والتزام السكان

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يمثل توقيت الأذان لصلاة المغرب في مدينه تبوك موعداً يجمع بين الانضباطية لرجال الأمن والالتزام الذي يميز سكان المدينة ، فعند الساعة السادسة و 51 دقيقة يحين موعد الأذان الذي يتزامن مع انسحاب المركبات من الطرقات والشوارع بالتدرج إلى أن يكاد المتابع للمشهد في تمام الساعة السابعة مساء – موعد منع التجول – يندهش أمام الوعي والرقي الذي يجسده المواطن والمقيم في مدينة تبوك ، متزامنًا مع الحضور اللافت لرجال الأمن بدورياتهم عند التقاطعات والمداخل والمخارج للمدينة.

واكبت عدسة ” واس “تجسيد ذلك الموعد الذي يجمع بين النداء لصلاة المغرب والحضور الأمني والالتزام بتنفيذ قرارات الجهات الحكومية من قبل المواطنين والمقيمين بمدينة تبوك.

