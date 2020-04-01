يمثل توقيت الأذان لصلاة المغرب في مدينه تبوك موعداً يجمع بين الانضباطية لرجال الأمن والالتزام الذي يميز سكان المدينة ، فعند الساعة السادسة و 51 دقيقة يحين موعد الأذان الذي يتزامن مع انسحاب المركبات من الطرقات والشوارع بالتدرج إلى أن يكاد المتابع للمشهد في تمام الساعة السابعة مساء – موعد منع التجول – يندهش أمام الوعي والرقي الذي يجسده المواطن والمقيم في مدينة تبوك ، متزامنًا مع الحضور اللافت لرجال الأمن بدورياتهم عند التقاطعات والمداخل والمخارج للمدينة.
واكبت عدسة ” واس “تجسيد ذلك الموعد الذي يجمع بين النداء لصلاة المغرب والحضور الأمني والالتزام بتنفيذ قرارات الجهات الحكومية من قبل المواطنين والمقيمين بمدينة تبوك.
توقيت أذان المغرب بمدينة تبوك يجمع بين انضباطية رجال الأمن والتزام السكان
يمثل توقيت الأذان لصلاة المغرب في مدينه تبوك موعداً يجمع بين الانضباطية لرجال الأمن والالتزام الذي يميز سكان المدينة ، فعند الساعة السادسة و 51 دقيقة يحين موعد الأذان الذي يتزامن مع انسحاب المركبات من الطرقات والشوارع بالتدرج إلى أن يكاد المتابع للمشهد في تمام الساعة السابعة مساء – موعد منع التجول – يندهش أمام الوعي والرقي الذي يجسده المواطن والمقيم في مدينة تبوك ، متزامنًا مع الحضور اللافت لرجال الأمن بدورياتهم عند التقاطعات والمداخل والمخارج للمدينة.
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