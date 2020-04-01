أمير الجوف يطلع على الإجراءات الاحترازية لنزلاء السجون للوقاية من كورونا ويوجه بسرعة الرفع لمن تنطبق بحقه شروط الإفراج

المناطق - الجوف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتخذة داخل سجون منطقة الجوف ومحافظاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده سموه اليوم مع مدير سجون منطقة الجوف بالنيابة العميد سليم بن قنيفذ العنزي، حيث اطمأن سموه على سير العمل في سجون المنطقة والأوضاع الصحية لنزلاء السجون في المنطقة من خلال تنفيذ سجون المنطقة لخطة إدارة الأزمات لديهم بشقيها الصحي والأمني.

ووجه سمو أمير منطقة الجوف بمتابعة إجراءات النزلاء والاستعجال بتطبيق العفو الشرطي من المادة 25 ومن تبقى من محكوميتهم أقل من شهرين ، وحفظة كتاب الله.

وأكد سموه خلال الاجتماع بتقديم جميع الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للنزلاء للوقاية من فيروس كورونا ، وتسهيل عملية تواصلهم مع ذويهم.

ودعا سموه الله للجميع بالتوفيق، وأن يدفع عن بلادنا وعن الجميع هذا الوباء.

