احدث الأخبار

موارد الرياض تنفذ أكثر من 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة
منطقة الرياض
 مستشفى المخواة يطلق حملة الدم ” المحافظ ” أول المتبرعين في تطوع الحسام
منطقة الباحة
 بلدية حقل تواصل أعمال التطهير خلال أوقات منع التجول
منطقة تبوك
 أمير الجوف يطلع على الإجراءات الاحترازية لنزلاء السجون للوقاية من كورونا ويوجه بسرعة الرفع لمن تنطبق بحقه شروط الإفراج
منطقة الجوف
 توقيت أذان المغرب بمدينة تبوك يجمع بين انضباطية رجال الأمن والتزام السكان
منطقة تبوك
 “وزارة الشؤون البلدية والقروية : وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية التي أقرتها مؤسسة النقد تهدف لحماية حقوق المؤمن
أبرز المواد
 أمين الشرقية يوجه بإلزام كافة منافذ بيع الورقيات والخضار والفواكه والمطاعم بالتغليف الحراري
المنطقة الشرقية
 وفاة وإصابة متوسطة في حادث مروري بشمرخ
منطقة الباحة
 أمير القصيم يعقد اجتماعاً مرئياً بأعضاء مركز العمليات المشتركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية
أبرز المواد
 مختبر أمانة القصيم ينتج “معقم أيدي” معتمد من هيئة الغذاء والدواء ويوزع بالمجان
منطقة القصيم
 بمشاركة أكثر من 40 معدة وآلية بلدية القطيف تنتهي من تعقيم 85% من بلدات المحافظة
المنطقة الشرقية
موارد الرياض تنفذ أكثر من 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة

موارد الرياض تنفذ أكثر من 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة

منطقة الرياض
مستشفى المخواة يطلق حملة الدم ” المحافظ ” أول المتبرعين في تطوع الحسام

مستشفى المخواة يطلق حملة الدم ” المحافظ ” أول المتبرعين في تطوع الحسام

منطقة الباحة
بلدية حقل تواصل أعمال التطهير خلال أوقات منع التجول

بلدية حقل تواصل أعمال التطهير خلال أوقات منع التجول

منطقة تبوك
أمير الجوف يطلع على الإجراءات الاحترازية لنزلاء السجون للوقاية من كورونا ويوجه بسرعة الرفع لمن تنطبق بحقه شروط الإفراج

أمير الجوف يطلع على الإجراءات الاحترازية لنزلاء السجون للوقاية من كورونا ويوجه بسرعة الرفع لمن تنطبق بحقه شروط الإفراج

منطقة الجوف

أمير الجوف يطلع على الإجراءات الاحترازية لنزلاء السجون للوقاية من كورونا ويوجه بسرعة الرفع لمن تنطبق بحقه شروط الإفراج

أمير الجوف يطلع على الإجراءات الاحترازية لنزلاء السجون للوقاية من كورونا ويوجه بسرعة الرفع لمن تنطبق بحقه شروط الإفراج
http://almnatiq.net/?p=849161
المناطق - الجوف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتخذة داخل سجون منطقة الجوف ومحافظاتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده سموه اليوم مع مدير سجون منطقة الجوف بالنيابة العميد سليم بن قنيفذ العنزي، حيث اطمأن سموه على سير العمل في سجون المنطقة والأوضاع الصحية لنزلاء السجون في المنطقة من خلال تنفيذ سجون المنطقة لخطة إدارة الأزمات لديهم بشقيها الصحي والأمني.
ووجه سمو أمير منطقة الجوف بمتابعة إجراءات النزلاء والاستعجال بتطبيق العفو الشرطي من المادة 25 ومن تبقى من محكوميتهم أقل من شهرين ، وحفظة كتاب الله.
وأكد سموه خلال الاجتماع بتقديم جميع الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للنزلاء للوقاية من فيروس كورونا ، وتسهيل عملية تواصلهم مع ذويهم.
ودعا سموه الله للجميع بالتوفيق، وأن يدفع عن بلادنا وعن الجميع هذا الوباء.

روابط ذات صلة

أمانة ‎الجوف تنفذ 7699 جولة ميدانية لمراقبة الاشتراطات الصحية

أمانة ‎الجوف تنفذ 7699 جولة ميدانية لمراقبة الاشتراطات الصحية
أمير الجوف يعزي الشراري بوفاة عدد من أفراد أسرته ويشيد بمبادرته بالاكتفاء بتقديم واجب العزاء هاتفياً

أمير الجوف يعزي الشراري بوفاة عدد من أفراد أسرته ويشيد بمبادرته بالاكتفاء بتقديم واجب العزاء هاتفياً
أمير الجوف يستعرض في اجتماعين مع غرفة العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات الجهود الوقائية من فيروس كورونا

أمير الجوف يستعرض في اجتماعين مع غرفة العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات الجهود الوقائية من فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*