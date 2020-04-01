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بلدية حقل تواصل أعمال التطهير خلال أوقات منع التجول

بلدية حقل تواصل أعمال التطهير خلال أوقات منع التجول
http://almnatiq.net/?p=849165
المناطق- تبوك - علي العميري:

تواصل بلدية محافظة حقل حملاتها بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات الحظر، حيث استهدفت تلك الحملات الشوارع والميادين والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.
وأوضح رئيس بلدية حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني بأنه تم تعقيم العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية بمعدات متخصصة، وذلك ضمن جهود البلدية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.
وأضاف المهندس العمراني أنه تم تشكيل عدداً من الفرق الميدانية للعمل على مدار الساعة مدعمة بآليات ومعدات خاصة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر وبشكل مكثف تجوب طرقات المحافظة لتنظيفها وتعقيمها بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للسكان، فيما تضمنت الحملة أيضاً رش وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية والمرافق العامة في المحافظة، إضافةً إلى التجمعات العمالية وحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة.

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