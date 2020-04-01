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مستشفى المخواة يطلق حملة الدم ” المحافظ ” أول المتبرعين في تطوع الحسام

مستشفى المخواة يطلق حملة الدم ” المحافظ ” أول المتبرعين في تطوع الحسام

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مستشفى المخواة يطلق حملة الدم ” المحافظ ” أول المتبرعين في تطوع الحسام

مستشفى المخواة يطلق حملة الدم ” المحافظ ” أول المتبرعين في تطوع الحسام
http://almnatiq.net/?p=849174
المناطق-الباحة

من ثمار مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية الذي أنشأه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، دشن محافظ المخواة نايف الهزاني، حملة التبرع بالدم التي اطلقها مستشفى المخواة العام تحت شعار ” دمك حياة لغيرك ” حيث تبرع المحافظ بالدم كأول المتبرعين في الحملة موكداً خلال تبرعه بأنه سعيد بتواجده بالمستشفى والتبرع بالدم في انطلاق حملة التبرع تحت مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية .
وقال المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام سالم عبدالله ال عياش الغامدي ، بأن المحلة تأتي من ثمار مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية الذي يحظى بمتابعة واهتمام من سمو أمير المنطقة ” حفظه الله ” ومواكبة خطط وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، لضمان توفير الكميات اللازمة من الدم ، حيث أن قسم المختبر يستقبل المتبرعين وفق جدولة وحصول المتبرع على موعد مسبق وفق تنظيم وآلية مكافحة العدوى والتأكد من أن المتبرع سليم من الأمراض المعدية .
“الاحترازات للتصدي لفيروس كورونا ”
أكد المدير التنفيذي لمستشفى المخواة بأن قسم المختبر بالمستشفى يطبق معايير الجودة قبل وبعد تنفيذ الحملة للحد من هذا الوباء من خلال تطبيق استراتيجيات التباعد الجسدي أثناء التبرع، تباعد مقاعد الانتظار للمتبرعين، تقليل وقت الانتظار للمتبرعين ، بالإضافة إلى تغيير القفازات الطبية وتنظيف اليدين للعاملين بين متبرع لآخر .
” 30 متبرع في اليوم الأول ”
ومع الوضع الراهن والاحترازات للتصدي للوباء بلغ عدد المتبرعين أكثر من 30 متبرع وبفصائل مختلفة من الدم في اليوم الأول من الحملة التي تشرف عليها صحة الباحة وتستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة .

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