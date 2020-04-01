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موارد الرياض تنفذ أكثر من 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة

موارد الرياض تنفذ أكثر من 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة

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للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائي:

موارد الرياض تنفذ أكثر من 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة

موارد الرياض تنفذ أكثر من 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة
http://almnatiq.net/?p=849177
المناطق - الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أيام الماضية جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة بمشاركة الجهات الشريكة (المحافظة -الصحة – التجارة – البلدية- الصناعة والثروة المعدنية – الشرطة)
على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة وذلك للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”وشملت هذه الحملات :الرياض ومحافظات الخرج والدوادمي والأفلاج وشقراء ووادي الدواسر والمزاحمية وعفيف وحوطة سدير .

واوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي ، أن هذه الحملات قد بلغت اكثر “82”زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة بتوجيه من أمير منطقة الرياض،
وهي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.منوهاً إلى أن هذه الحملات تأتي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جل عنايتها، واهتمامها؛ من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

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